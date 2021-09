Editoria: Rogate Ergo, focus sulla Settimana sociale nel numero di agosto-settembre

Dedicherà un focus alla Settimana sociale dei cattolici italiani, che dal 21 al 24 ottobre affronterà a Taranto il tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro” , la rivista di animazione vocazionale Rogate ergo nel numero di agosto-settembre: si apre con un editoriale del gesuita Francesco Occhetta sul significato dell’economia integrale, seguito da testimonianze di sacerdoti che operano in ambienti segnati dal degrado ambientale.

Viene anche descritto il compito svolto storicamente dagli ordini religiosi, che con il lavoro hanno custodito il Creato, segnando lo sviluppo agricolo dell’Europa. Per il sociologo camaldolese padre Giovanni Dal Piaz “la vicenda monastica custodisce una sapienza ecologica che è stata capace di plasmare l’economia materiale proponendo modelli di sviluppo e tecnologie che già prefiguravano, seppure imperfettamente, l’ecologia integrale, individuata dalla Laudato si’ come capacità di considerare la natura non separata da noi”. Negli Istituti religiosi, e più in generale nella Chiesa, l’approccio al tema ecologico si manifesta anche nei processi educativi. Lo sostiene, in questa monografia di Rogate ergo, mons. Luigi Bressan, assistente ecclesiastico di Focsiv: “Il compito formativo – scrive – spetta ai genitori, alla scuola, alle comunità ecclesiali dalla catechesi alle attività comunitarie, fino alle scelte ecologiche per la gestione degli strumenti della pastorale”. In proposito la rivista riporta anche l’esperienza delle oltre 80 “Comunià Laudato si’” sorte in questi mesi in Italia per iniziativa del vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, assieme al fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.