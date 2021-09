Festival francescano: Bologna, al via il 23 settembre sui temi dell’inclusione. Il 26 settembre beatificazione di don Giovanni Fornasini

Prenderà il via giovedì 23 settembre, a Bologna, la tredicesima edizione del Festival Francescano. La rassegna, per il secondo anno consecutivo, si terrà in modalità mista tra la presenza in piazza Maggiore e online. Più di cento gli appuntamenti in programma che riprenderanno il filo dell’“economia gentile”, anticipato nella scorsa edizione, e che faranno da cornice a un altro importante evento: la celebrazione della beatificazione di don Giovanni Fornasini, martire di Montesole, a cura dell’arcidiocesi di Bologna, che si terrà domenica 26 settembre.

Il tema economico – è stato spiegato nella conferenza stampa di questa mattina – focalizzerà l’attenzione sul concetto dell’inclusione perché, come afferma Papa Francesco nella sua ultima enciclica, “il mondo è di tutti”. Ne discuteranno, tra gli altri, gli economisti Leonardo Becchetti (nella lezione online pre-festival il 20 settembre alle 20.45), Luigino Bruni (il 23 settembre alle 16.15), Stefano Zamagni (online il 26 settembre alle 18.30). Parleranno del concetto di povertà l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, in piazza Maggiore il 24 settembre alle 18 e l’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, il 25 settembre alle 15, sempre in piazza Maggiore. Testimoni di tante battaglie per i più fragili saranno padre Alex Zanotelli e don Luigi Ciotti, entrambi in piazza Maggiore sabato 25, alle 11.30 il primo e alle 16.30 il secondo. Fra i diversi dialoghi in programma, domenica 26 si terranno quello tra il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il giornalista Federico Taddia sul presente e il futuro dei giovani (alle 10), quello tra l’attore Giovanni Scifoni e il frate teologo Paolo Benanti sul dialogo e sul conflitto sociale (alle 14) e quello l’imprenditrice Stefania Brancaccio e la direttrice dell’Istat, Linda Laura Sabbadini, sulle conseguenze della pandemia per il mondo femminile (alle 15.30).

Ci saranno anche tante testimonianze di chi vive “diverse povertà”; nella modalità delle “fast conference” e della “biblioteca vivente”. Poi spazio agli spettacoli : il 23 settembre con il comico Paolo Cevoli, la sera successiva con la musica raffinata di Erica Boschiero mentre il 24 Neri Marcorè sarà protagonista del concerto “Respira”. La sera di sabato 25 settembre, poi, sarà la volta del comico Max Paiella e del giovane Lorenzo Baglioni, che duetterà con il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano.