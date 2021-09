“La mattanza delle donne, in quanto non si tratta più di casi isolati, rivela una patologia sociale”: a denunciarlo è Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif). E aggiunge: “Infatti, nella donna si uccide ciò che gli uomini maschi non vogliono perdere: il privilegio a farsi misura di tutto quanto consiste il diritto, cioè l’uguaglianza che non contempla privilegi”.