Scuola: il ministro Bianchi ha firmato l’Atto di indirizzo per il 2022

Il ministro Patrizio Bianchi ha firmato l’Atto di indirizzo politico-istituzionale del ministero dell’Istruzione per l’anno 2022. Il documento, spiega una nota del dicastero, “individua le priorità politiche che orienteranno l’azione del Ministero per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, definite in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria, in particolare con il Documento di Economia e Finanza (Def) 2021, con le azioni definite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals-SDGs) definiti dall’Onu con l’Agenda 2030, con il quadro regolatorio applicabile al Sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché con la vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni pubbliche”. Nello specifico, sono otto le priorità individuate nel documento: garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e tutti gli studenti, potenziare l’offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado, promuovere processi di innovazione didattica e digitale, promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico, investire sull’edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa, rilanciare l’autonomia scolastica e valorizzare il sistema nazionale di valutazione, investire sul sistema integrato 0-6, rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero.