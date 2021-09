49ª Settimana sociale: Cnal, stasera un incontro on line “per stimolare il protagonismo del laicato”

In preparazione alla prossima Settimana Sociale di Taranto, la Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal), organismo promosso dalla Cei, organizza un incontro on line per oggi dalle 18 alle 20.

L’appuntamento è stato pensato – si legge in una nota diffusa dalla segretaria generale Maddalena Pievaioli – “con il desiderio di promuovere sempre più la crescita della corresponsabilità del laicato associato, nel servizio alla Chiesa e alla società civile”.

Interverranno Leonardo Becchetti e Giuseppe Notarstefano, membri del Comitato organizzatore della Settimana. A seguire sarà dato ampio spazio al confronto con i partecipanti.

L’incontro è rivolto in particolare a tutti coloro i quali prenderanno parte all’assise del prossimo ottobre in qualità di delegati a vario titolo.

L’intento è “stimolare il laicato a sentirsi ed essere soggetto attivo, in questo momento storico così peculiare per la Chiesa e per il Paese, di cambiamento culturale e di stile di vita”.