Diocesi: Novara, al via il cammino di pastorale giovanile “Ripartiamo a Vita piena”. Domani assemblea con mons. Brambilla

Verrà inaugurato domani, venerdì 17 settembre, “Ripartiamo a Vita piena. Con la V maiuscola”, il cammino di pastorale giovanile della diocesi di Novara. A decretarne l’avvio sarà la tradizionale assemblea in programma dalle 21 all’oratorio di Borgomanero, presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla e dal direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile, don Gianluca De Marco.

Considerate le norme per il contenimento del contagio da Covid, l’assemblea si terrà in presenza per un centinaio di persone (un sacerdote e tre giovani rappresentanti di ogni unità pastorale missionaria) e sarà trasmessa in diretta streaming, su un canale YouTube della diocesi di Novara, “in modo da offrire – spiega una nota – a tutti i giovani, agli animatori e agli operatori di pastorale giovanile di poter partecipare all’incontro, magari negli oratori o in un oratorio per unità pastorale missionaria così da valorizzare la dimensione comunitaria”.