Persone con disabilità: Uildm, domani un webinar sul tema dell’inclusione scolastica e lavorativa

Venerdì 17 settembre alle 17.30 Uildm-Unione italiana lotta alla distrofia muscolare propone un webinar sul tema dell’inclusione scolastica e lavorativa. Si tratta del quarto appuntamento digitale in programma per celebrare i 60 anni di Uildm.

“Scuola e lavoro – si legge in una nota dell’Uildm – sono due temi cruciali nella vita di tutti e diventano due pilastri essenziali nell’inclusione sociale delle persone con disabilità e nei percorsi di vita indipendente. Sono infatti strumenti che permettono di autodeterminarsi e costruire un personale percorso di vita”.

L’evento digitale intende quindi essere un momento di riflessione sul percorso fatto in tema di inclusione lavorativa e scolastica, sia da un punto di vista legislativo sia di condivisione di buone prassi.

“Tanto è stato fatto in questi anni grazie al contributo delle associazioni come Uildm: è quindi importante celebrare i traguardi, ma riflettere su quanto ancora si può fare per l’inclusione delle persone con disabilità”, conclude la nota.

Il contributo degli esperti sarà arricchito dalle esperienze e le testimonianze di soci Uildm. Intervengono Stefania Pedroni, vice presidente nazionale Uildm; Vincenzo Falabella, presidente Fish-Federazione italiana per il superamento dell’handicap; Salvatore Nocera, responsabile dell’Osservatorio Fish sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; Flavio Fogarolo, formatore ed esperto di inclusione scolastica; Immacolata Esposito, volontaria Uildm e insegnante; Silvia Lisena, volontaria Uildm e insegnante; Damiano Zampieri, presidente di Uildm Padova. Modera Sara De Carli, giornalista di Vita.