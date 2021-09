Conferenze episcopali regionali: vescovi pugliesi, al centro dell’ultima riunione il cammino sinodale, il seminario di Molfetta e la Settimana sociale di Taranto

Cammino sinodale a livello diocesano e regionale, vita del Seminario regionale di Molfetta (rinnovo del mandato al rettore e dati sui seminaristi) e celebrazione della Settimana sociale dei cattolici italiani a Taranto ad ottobre 2021: sono stati i temi al centro della riunione della Conferenza episcopale pugliese (Cep), come informa il comunicato finale diffuso oggi.

La Cep si è riunita nel Pontificio Seminario regionale di Molfetta il 13 settembre “per una fraterna riflessione sul cammino sinodale che si sta avviando in tutte le Chiese che sono in Italia”. I vescovi delle diocesi pugliesi hanno condiviso l’opportunità “di dedicare questi primi mesi dell’anno pastorale ad elaborare per ogni diocesi un cammino che si prospetta come una preziosa opportunità e un segno dei tempi; un cammino che va armonizzato con il Sinodo della Chiesa universale e facendo tesoro della celebrazione dei Sinodi celebrati negli ultimi anni in alcune diocesi della Regione”.

“Sarà opportuno partire dalla valorizzazione degli organismi di consultazione e comunione, quali i consigli pastorali diocesani, presbiterali, parrocchiali, e dai consigli degli affari economici, per poi coinvolgere tutto il popolo di Dio nel corso dei primi due anni previsti dal cammino sinodale della Cei con una consultazione che sia davvero ‘dal basso’”, precisa la nota.

Tappa fondamentale sarà la celebrazione del 17 ottobre, in comunione con tutte le Chiese, ma intanto ogni Chiesa locale si sta incamminando verso il cammino sinodale, ponendosi anche in ascolto delle situazioni nuove che si sono venute a creare in tempo di pandemia.

I vescovi hanno poi confermato nel ministero di rettore del Pontificio Seminario regionale don Gianni Caliandro (diocesi di Oria), giunto al sesto anno del suo mandato. “A causa del calo demografico e della difficoltà a porre in atto una pastorale vocazionale adeguata – evidenzia la nota – il Seminario riaprirà il 24 settembre con 116 alunni e con 10 giovani del propedeutico”. L’Ufficio regionale vocazioni non ha fatto mancare il sussidio che accompagnerà il percorso degli uffici diocesani nei prossimi mesi. I vescovi hanno inoltre approvato il patrocinio gratuito per il progetto “Divina lux: dentro la Commedia con gli occhi di Lucia”, presentato dalla Euforica Aps di Bari per la valorizzazione dei luoghi della Regione dove insiste il culto alla santa siracusana, in un percorso di arte e fede. Al termine dell’incontro mons. Filippo Santoro ha ricordato l’appuntamento ormai prossimo della Settimana sociale di Taranto, esortando tutti i vescovi alla presenza. Alla riunione è intervenuto mons. Giovanni Massaro della diocesi di Andria, vescovo eletto di Avezzano, per salutare i confratelli dai quali ha ricevuto un caloroso augurio per “un proficuo ministero”.