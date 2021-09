Diocesi: mons. Arnolfo (Vercelli), “grazie a chi è impegnato nel fronteggiare l’emergenza umanitaria e caritativa per l’afflusso di profughi pakistani”

L’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, “ben consapevole dell’emergenza umanitaria e caritativa sollecitata dal continuo afflusso di profughi pakistani nella nostra città, desidera porgere il proprio più sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni vercellesi, e in primo luogo a Prefettura e Comune, per il fattivo e generoso impegno manifestato fino a questo momento alla ricerca di soluzioni adeguate e costruttive e si congratula per gli sforzi intrapresi che hanno portato a soluzione la problematica”. È quanto si legge in una nota diffusa oggi dalla Curia eusebiana, a firma del vicario generale, mons. Mario Allolio.

“Anche a seguito del recente incontro tenutosi nella giornata del 15 settembre con tutte le realtà caritative diocesane, un particolare plauso viene altresì rivolto dall’arcivescovo a tutti gli enti, associazioni e privati cittadini che si sono fino a questo momento prodigati nel tentativo di alleviare in qualche modo le condizioni di disagio e di sofferenza dei richiedenti asilo pervenuti in città”, prosegue il vicario generale, aggiungendo che mons. Arnolfo “incoraggia tutte le realtà diocesane a invocare attraverso la preghiera la celeste benedizione sugli sforzi convergenti portati avanti fino a questo momento da tanti uomini e donne di buona volontà”.