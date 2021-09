Rugby in carrozzina e Calcio a 7: i raduni delle Nazionali Fispes

(foto Fispes)

Iniziano domani, nel giorno in cui l’Italia di calcio amputati è impegnata alle ore 11 nei quarti di finale degli Europei a Cracovia contro la Russia, i ritiri delle Nazionali Fispes di Rugby in carrozzina e Calcio a 7. Da venerdì 17 a domenica 19 settembre, la Nazionale di Rugby in carrozzina sarà impegnata nella struttura della Fondazione Oic-Opera Immacolata Concezione di Padova, in una serie di raduni tecnici previsti nell’ambito del progetto di ricerca rivolto ad atleti di corsa in carrozzina e Wheelchair rugby, realizzato in collaborazione con l’Università di Padova ed il sostegno della Fondazione Cariparo. Il direttore tecnico nazionale Franco Tessari ha convocato 15 giocatori che, durante questo primo dei 6 momenti collettivi previsti, seguiranno la preparazione tecnica per l’anno sportivo 2021. Durante il fine settimana anche la Nazionale di calcio a 7 si ritroverà a Camposampiero, per il secondo raduno dell’anno. I 16 giocatori convocati dal commissario tecnico Simone Pajaro, osservati dal consigliere federale Antonella Munaro, si sottoporranno a sedute di allenamento per dare avvio alla programmazione tecnica invernale.