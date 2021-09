G20 agricoltura: Coldiretti, da domani a Firenze i “tutor salva clima”

Per iniziativa della Coldiretti al G20 agricoltura di Firenze saranno presenti i “tutor salva clima” per aiutare gli italiani a fare scelte sostenibili e contribuire a tutelare l’ambiente. L’appuntamento è per domani, venerdì 17 settembre, dalle 9 nel cuore della città di Firenze in piazza Santa Croce, trasformata per l’occasione in un vero e proprio palcoscenico dei protagonisti del cibo, tra innovazione e tradizione, nel rispetto dell’ambiente, della salute e del territorio. “Un evento unico per conoscere, degustare e acquistare prodotti delle campagne da tutta Italia con incontri ed esperienze tra consumatori, istituzioni e agricoltori e riflessioni sui temi del vertice, dedicato all’ambiente e alla sostenibilità”, spiega Coldiretti che, nell’occasione, diffonderà il report “Lo spreco di cibo in Italia e nel mondo”.

Dalla lotta allo spreco con i cuochi contadini all’educazione alimentare con la fattoria didattica, dal recupero della biodiversità alla difesa dei suoli fertili, dal ruolo di giovani e donne in agricoltura alla rivoluzione tecnologica nei campi; e poi le forme innovative di solidarietà con la spesa sospesa dai contadini per i più bisognosi: questi alcuni degli obiettivi del nuovo modello di sviluppo sostenibile che Coldiretti presenterà a Firenze. Fino alla sera del 19 settembre, in piazza Santa Croce sarà allestito anche un grande farmers market realizzato appositamente per il G20 dove i consumatori insieme alle delegazioni internazionali e nazionali potranno vivere l’esperienza di contatto diretto con gli agricoltori, anche attraverso la degustazione dei prodotti e delle ricette tipiche preparate dai cuochi contadini.