Expo Dubai: Università Cattolica, imprenditorialità, cooperazione, parità di genere le tre iniziative ospitate nel Padiglione Italia durante la manifestazione

La promozione di una nuova generazione di imprenditori a forte impatto sociale in Africa, il modello di cooperazione universitaria promosso attraverso il network di atenei cattolici Sacru, un progetto per favorire l’accesso delle donne a posizioni decisionali e di potere. Queste le tre iniziative che caratterizzeranno la partecipazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nel Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai presentate dal rettore Franco Anelli durante l’evento “Paths for intercultural dialogue towards Expo Dubai”, che si è svolto ieri pomeriggio presso la sede di Milano dell’Ateneo.

Tre eventi collegati da respiro internazionale e connessione con le settimane tematiche di Expo Dubai che si apre il prossimo 1° ottobre. “Dialogo interculturale e dimensione globale sono due aspetti che accomunano le università e le esposizioni universali: due elementi che possono favorire crescita sociale, culturale ed economica – ha dichiarato il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli –. L’Università è luogo privilegiato per la costruzione di dialoghi, specie nella loro dimensione interculturale. Iniziative come quella di oggi sono davvero preziose per questo lavoro di educazione al dialogo”.

Il primo appuntamento della partecipazione della Cattolica a Expo Dubai è in programma il 14 ottobre, con “E4Impact Foundation. A University Alliance for high impact entrepreneurs in Africa”. In occasione del Global Business Forum Africa previsto in Expo per il 13 e il 14 ottobre, la Fondazione E4Impact, di cui l’Università Cattolica è fondatrice, racconta l’attività di promozione di una nuova generazione di imprenditori a forte impatto sociale in Africa. La finalità è duplice: “Identificare sfide sociali e ambientali che potranno essere affrontate attraverso lo sviluppo di competenze imprenditoriali, tecniche e finanziarie; allargare il network continentale di imprenditori e individuare nuovi partner”, spiega una nota dell’Università Cattolica.

Il secondo è previsto per il 18 novembre: la Cattolica organizza “The Sacru Alliance: an innovative model of university cooperation inspired by human brotherhood”. La Strategic Alliance of Catholic Research Universities, di cui l’Università Cattolica è sede del Segretariato, è un network internazionale che riunisce otto Università cattoliche. Attraverso il lavoro dei Working Groups, l’alleanza promuove un modello di cooperazione universitaria ispirato dai valori della fratellanza e della tolleranza, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni, aprirle a stimoli internazionali e interculturali e fornire loro gli strumenti fondamentali per guidare lo sviluppo sostenibile delle innovazioni sociali e scientifiche. In occasione della Giornata internazionale della donna, il 6 marzo 2022, si svolgerà il terzo e ultimo appuntamento, dal titolo “More Women Leadership for a Better World: Care as a Driver for Our Common Home”.