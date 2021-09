Diocesi: Potenza, Eucarestia e sinodalità al centro del convegno di inizio anno pastorale

“La conversione eucaristica: per uno stile sinodale di vita nella fede, nella speranza, nella carità”: questo il titolo del convegno di inizio anno che l’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano- Marsico Nuovo celebrerà nei pomeriggi di venerdì 17 e sabato 18 settembre. L’appuntamento, in programma presso l’Auditorium Cecilia di Tito (Pz), prevede due pomeriggi di lavori a cui sono invitati a partecipare sacerdoti, diaconi e un rappresentante per ogni parrocchia, comunità religiosa, movimento ecclesiale, nel numero massimo di 200 persone a causa delle restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia. “Quella che ci sta davanti è la seconda tappa del percorso stabilito dal Consiglio presbiterale per il triennio 2020-2023 – spiega l’arcivescovo Salvatore Ligorio, in una lettera inviata alla comunità diocesana –. Il tema scelto per il convegno farà poi da guida per tutto l’anno pastorale che ci apprestiamo a iniziare”. A intervenire nella prima giornata di incontro sarà il vicepresidente della Cei, mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi. Sabato 18 settembre la relazione è affidata a don Paolo Asolan, preside della Facoltà di Teologia pastorale alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Mons. Ligorio, nella stessa lettera, spiega inoltre che, sempre a causa delle misure anti-Covid, il mandato ai catechisti verrà celebrato durante l’anno nelle diverse zone pastorali.