In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, domani, venerdì 17 settembre, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà in cattedrale una celebrazione eucaristica per gli studenti e gli insegnanti degli Istituti superiori cittadini. La partecipazione alla messa, con inizio alle 12, è esteso a tutti i fedeli che vorranno prendervi parte.