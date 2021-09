Coronavirus Covid-19: Osp. Bambino Gesù, gli esperti rispondono a piccoli e ragazzi su pandemia e vaccini

Perché la pandemia di Covid-19 è comparsa proprio ora? Cosa devo fare se i miei non vogliono che io mi vaccini? E’ dedicato alle domande di bambini e ragazzi sul tema Covid-19 l’ultimo numero di “A scuola di salute” curato dall’Istituto per la salute dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, diretto da Alberto G. Ugazio. Il magazine raccoglie l’esperienza “L’Ospedale va a scuola”, un progetto sperimentale promosso dall’Istituto in occasione della pandemia e che ha coinvolto 8 classi medie e superiori di 2 scuole romane. Il progetto si trasferisce adesso sul portale del Bambino Gesù con una sezione specificamente dedicata a ragazzi ed insegnanti.

I ragazzi hanno sofferto molto a causa della pandemia che ha stravolto la vita di tutti, ma in modo particolare la loro, privati del contatto con i coetanei e delle esperienze di socialità tipiche dell’età. Tante le domande suscitate dall’evento pandemico, anche per la difficoltà di orientarsi nel mare di informazioni e fake news circolate. Il progetto “L’ospedale va a scuola” ha preparato e messo a disposizione degli insegnanti materiali fruibili per le lezioni di scienze. Ha proposto, inoltre, un confronto diretto in streaming tra medici, insegnanti e studenti sui temi delle malattie infettive e dei vaccini, per trasmettere conoscenze medico-scientifiche corrette e per rendere i ragazzi protagonisti delle scelte sulla propria salute.

Ai dubbi e alle domande emerse nel confronto corrispondono le 9 sezioni del magazine in uscita che utilizza un linguaggio semplice e chiaro per entrare in questioni scientifiche complesse (“Perché la pandemia di Covid-19 è comparsa proprio ora?”, “Di quali altri virus epidemici mi devo preoccupare?”) o di carattere generale (“Quali altri vaccini devo fare in adolescenza?”) o anche di tipo più personale (“Cosa devo fare se i miei non vogliono che io mi vaccini?”) oppure sociale (“Ho paura di incontrare il miei amici: come posso fare?”).

Sulla pagina “L’Ospedale va a scuola”, oltre al magazine, si trovano i materiali multimediali messi a disposizione degli insegnanti di scuola media e liceo e alcuni video esplicativi su “Come funzionano le vaccinazioni e perché ci proteggono”, “Come si trasmette il Coronavirus e come ridurre il rischio”, “Come si replicano i Coronavirus pandemici”, “I vaccini e l’immunità solidale, o di gregge”. Tutto il materiale educativo può essere richiesto gratuitamente a istitutosalutebambino@opbg.net. Riguardo a questi argomenti, inoltre, sarà possibile interagire con Guido Castelli Gattinara, dell’Istituto per la salute del Bambino Gesù, nel corso della diretta Facebook in programma oggi alle ore 15 (@ospedalebambinogesu).

L’invito per tutti – genitori, studenti e insegnanti – è quello posto dai ricercatori alla fine del magazine: “Ricordatevi: se vi fate delle domande – e se cercate le risposte nel posto giusto – siete sulla buona strada”.