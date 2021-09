Musica: Mascagni Festival, stasera chiusura con il concerto della Polizia di Stato e il progetto #sceglilastradaGIUSTA

Si chiude con una serata rivolta al sociale la seconda edizione del Mascagni Festival, che stasera vedrà l’esibizione della Banda della Polizia di Stato, diretta maestro Maurizio Billi. Un evento – spiegano i promotori dell’iniziativa – dedicato al 5° anniversario della morte di Carlo Azeglio Ciampi, l’ex presidente della Repubblica, che sarà ricordato con un concerto organizzato in collaborazione con Ancri (Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana). Destinatari della serata sono soprattutto i giovani per i quali, in collaborazione con il Comune di Livorno e l’Ufficio scolastico provinciale, è stato strutturato il progetto #sceglilastradaGIUSTA che li accompagnerà per l’intero anno accademico. L’ obiettivo – si legge in una nota – è quello di “fidelizzare i ragazzi, attraverso un connubio di musica-cultura e territorio, a quei valori di tradizione e legalità dei quali è portatrice la Polizia di Stato”. Già nell’evento del 23 maggio scorso, in piazza Garibaldi, gli studenti dei cinque Istituti scolastici livornesi lanciarono la prima tappa del progetto con la presentazione di un videoclip, da loro realizzato, sulla vita dei 5 eroi di Capaci. Un percorso, quello istituzionale, che il Mascagni Festival – sotto la direzione artistica del Maestro Marco Voleri – vuole consolidare.