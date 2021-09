Settimana sociale dei cattolici italiani: appuntamento a Taranto. Mons. Santoro, “ricerca di risposte alle sfide del nostro tempo”. Al via gli accrediti stampa

Sarà la città di Taranto a ospitare, dal 21 al 24 ottobre, la 49ma Settimana sociale dei cattolici italiani sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. “Nel solco tracciato dalla Laudato si’ e dalla Fratelli tutti di Papa Francesco, la Chiesa che è in Italia – si legge in un comunicato Cei – offre il proprio contributo per la creazione di un nuovo modello di sviluppo di cui il mondo ha urgente bisogno”. Nel capoluogo pugliese si ritroveranno 142 vescovi, 670 delegati di 218 diocesi, tra cui numerosi giovani, in rappresentanza delle comunità ecclesiali che in questi mesi hanno riflettuto e si sono confrontate a livello locale a partire dall’Instrumentum laboris. All’appuntamento, che si aprirà il 21 pomeriggio con i saluti istituzionali, parteciperanno esperti, esponenti del mondo politico, ecclesiale, civile e culturale “che dialogheranno e, insieme, individueranno piste di azione per avviare una transizione ispirata dalla prospettiva dell’ecologia integrale”. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente Cei, di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’economia, David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, Gaël Giraud, direttore del Center for Environmental Justice della Georgetown University di Washington, Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Di fronte alla situazione attuale, “il nostro cammino è volto alla ricerca di risposte adeguate alle grandi sfide del nostro tempo: tutti siamo invitati a riflettere sul ‘Pianeta che speriamo’ con uno sguardo capace di tenere insieme ambiente e lavoro nella evidenza, resa ancora più chiara dalle drammatiche vicende della pandemia, che tutto è connesso”, afferma mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali.

I giornalisti e gli operatori media per partecipare devono compilare il modulo di accredito (https://bit.ly/39bbjiK). Coloro che sono già accreditati presso l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei non devono inviare gli allegati richiesti. Il termine per le richieste di accreditamento è fissato per il 9 ottobre, entro le ore 12.