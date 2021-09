Anniversari: Istituto Serafico di Assisi, al via le celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione

Era il 17 settembre del 1871 quando San Ludovico da Casoria decise di fondare ad Assisi un’Opera dedicata a San Francesco che si prendesse cura di bambini e ragazzi ciechi e sordi. Da allora sono sono trascorsi 150 anni. Per dare il via alle celebrazioni dell’anniversario – che proseguiranno durante l’intero anno – l’Istituto Serafico di Assisi ha organizzato due giorni di eventi nelle serate del 17 e 18 settembre. Domani, 17 settembre, alle ore 21:00 presso il Teatro Lyrick di Assisi i protagonisti saranno i ragazzi dell’Istituto, che introdurranno la proiezione del docufilm “Nella vita c’è la vita”, realizzato dalla regista Maria Amata Calò. Ospite della serata sarà Giovanni Caccamo, cantautore polistrumentista scoperto da Franco Battiato e vincitore della categoria “Nuove proposte” alla 65esima edizione del Festival di Sanremo, che aprirà la sua esibizione dedicata al Serafico interpretando la canzone “La cura”. Sabato 18 settembre, alle ore 21:00, presso la Basilica superiore di San Francesco ad Assisi si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, con il tenore Francesco Grollo. “Siamo felici di poter celebrare un traguardo così importante insieme a tante figure di spicco del panorama musicale italiano, che hanno dimostrato grande affetto e vicinanza al Serafico e ai ragazzi di cui si prende quotidianamente cura – dichiara Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi –. Ci tengo inoltre a ringraziare le istituzioni che ci sono state vicine in questo lungo cammino, tutto il personale del Serafico, che ha sempre lavorato con grande abnegazione anche nei momenti più difficili, i volontari e i nostri sostenitori, ma soprattutto i genitori dei nostri ragazzi, la cui forza e il cui amore ci hanno permesso di arrivare fin qui, spingendoci a guardare con entusiasmo alle fide future, con l’obiettivo di garantire una vita autentica al bene più prezioso che ci hanno affidato: i loro figli”. Tra gli eventi in programma: il 3 e 4 dicembre si svolgerà il primo convegno internazionale Assisi-Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze. E il 13 dicembre Papa Francesco incontrerà il Serafico di Assisi in udienza speciale in Vaticano.