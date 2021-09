Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani e sabato convegno pastorale di apertura del nuovo anno presso l’Accademia Cusano

Prende avvio il nuovo anno pastorale della diocesi di Bolzano-Bressanone, che nel 2021/2022 – con il tema “Sulla Tua Parola… vicini e assieme” – mette al centro dell’attenzione la Chiesa sul territorio e tre aspetti centrali: le elezioni dei Consigli pastorali parrocchiali, lo studio della Bibbia, la solidarietà attiva.

Il tradizionale convegno pastorale di apertura è in programma venerdì 17 (ore 9-17) e sabato 18 settembre (9-12) all’Accademia Cusano a Bressanone.

Venerdì, dalle 9.30, sono previste tre relazioni: “I poveri li avete sempre con voi – diaconia come incontro con Cristo e annuncio” di Veronika Prüller Jagenteufel (assistente spirituale Caritas nella diocesi austriaca di St. Pölten); “Una Chiesa in ascolto”, di Assunta Steccanella della diocesi di Treviso, docente di Teologia pastorale e prodirettrice alla Facoltà teologica del Triveneto; “Non abbandonate la franchezza: la missione della Chiesa in tempi di cambiamenti“, del vescovo Benno Elbs, dal 2013 alla guida della diocesi austriaca di Feldkirch.

Sabato 18, alle 9.15, con la sua relazione programmatica, il vescovo Ivo Muser anticiperà le linee dell’anno pastorale 2021/22. Seguirà la discussione con il presule. La due giorni di Bressanone si concluderà con la consegna annuale delle onorificenze diocesane.

In osservanza delle regole anticontagio, il numero dei partecipanti in presenza è limitato e solo con iscrizione. Per chi non potesse partecipare, il convegno pastorale viene trasmesso in streaming sul sito web della diocesi www.bz-bx.net.