Vescovi umbri: cordoglio per la morte di mons. Baldi Gaburri. Lunedì messa in suffragio nella cattedrale di Città di Castello

I vescovi dell’Umbria “hanno appreso con tristezza la morte, per complicanze legate al Covid-19”, di mons. Ivo Baldi Gaburri, vescovo di Huarì in Perù, originario della diocesi di Città di Castello, ed “esprimono partecipazione al lutto di quanti lo conobbero e lo stimarono, familiari e fedeli”. È quanto si legge in una nota. “In terra peruviana – ricordano i presuli – mons. Baldi si è contraddistinto per l’attenzione ai più bisognosi, prima da sacerdote e parroco nei gruppi dell’operazione ‘Mato Grosso’ e poi da vescovo, rendendo ovunque una feconda testimonianza di zelo sacerdotale e di fedeltà al Vangelo”. Dai vescovi umbri “fervide preghiere al Signore affinché, per intercessione dei Santi peruviani Toribio de Mogrovejo e Rosa da Lima e di quelli tifernati Florido e Amanzio, doni al defunto confratello il premio promesso ai suoi fedeli servitori”.

Lunedì 14 giugno, alle 16 nella cattedrale di Città di Castello, i vescovi umbri celebreranno una messa di suffragio.