Pellegrinaggio Macerata-Loreto: in preghiera davanti alla tv o al computer. Attesa per le parole del Papa

Il 43° pellegrinaggio Macerata-Loreto, anche quest’anno si svolgerà in forma inedita a causa del Covid-19, oggi, sabato 12 giugno, con inizio alle 21, con un momento di preghiera a Loreto nella piazza della Madonna, trasmesso su Tv2000. Nel pomeriggio si svolge la benedizione della Fiaccola della pace a Macerata da parte del vescovo mons. Nazzareno Marconi, alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli. Subito dopo la Fiaccola, portata da quattro podisti e tre accompagnatori, raggiungerà Loreto attraversando le frazioni di Villapotenza, Sambucheto, Fontenoce e Chiarino. L’arrivo è previsto per le 19.30. La Fiaccola è stata accesa mercoledì e benedetta da Papa Francesco durante l’udienza nel cortile di San Damaso in Vaticano alla presenza di mons. Giancarlo Vecerrica e due podisti. Durante la diretta televisiva alle 21 a Loreto, il Papa saluterà i pellegrini con la consueta telefonata. L’attraversamento della Porta Santa del Giubileo Lauretano (prorogato al 10 dicembre 2021) da parte di mons. Giancarlo Vecerrica e alcuni giovani darà inizio alla seconda parte del momento di preghiera con la consegna della Croce del pellegrinaggio e l’adorazione e la benedizione eucaristica in basilica. Al termine, nella Santa Casa, dopo la recita delle litanie lauretane, alcuni studenti, a nome di tutti, consegneranno ai piedi della Madonna le intenzioni di preghiera pervenute. Il pellegrinaggio si concluderà con l’atto di consacrazione alla Madonna. Il Pellegrinaggio potrà essere seguito in diretta dalle 21 alle 22.15 su Tv2000 (canale 28) e in streaming sui siti www.santuarioloreto.va e www.pellegrinaggio.org.