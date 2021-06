Diocesi: Firenze, lunedì incontro con mons. Paolo Bizzeti alla scoperta della Chiesa di frontiera in Anatolia

“Essere vescovo in Anatolia. Racconti da una Chiesa di frontiera”. Questo il titolo dell’incontro con mons. Paolo Bizzeti, dal 2015 vicario apostolico dell’Anatolia, che si terrà a Firenze lunedì 14 giugno alle 20.45 nella chiesa di S. Piero in Palco (piazza Cardinale Dalla Costa 17). L’evento è promosso dalla Caritas diocesana fiorentina e sarà introdotto dal direttore, Riccardo Bonecchi. A raccontare “una realtà che merita di essere scoperta”, spiega una nota, saranno “la voce e l’esperienza di un nostro concittadino” in dialogo con Domenico Mugnaini, direttore di “Toscana Oggi”.

A causa delle norme anti Covid-19, potranno partecipare in presenza al massimo 150 persone; per questo, l’incontro verrà trasmesso in diretta anche su YouTube. Necessaria la prenotazione, compilando il form online.