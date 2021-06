Diocesi: Venezia, oggi il patriarca Moraglia inaugura Casa San Giuseppe, nuova struttura per l’accoglienza e la carità

Oggi alle 11.30 il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, benedirà la nuova casa per l’accoglienza e la carità dedicata a San Giuseppe presso l’ex dormitorio delle Muneghette a Castello (calle del Bastion, Castello 2548). Insieme al patriarca interverranno don Fabrizio Favaro, vicario episcopale per gli Affari economici, il direttore della Caritas diocesana, diacono Stefano Enzo, e l’architetto Marco Zordan che ha curato i lavori.

La nuova struttura, di proprietà dell’Ire (oggi Ipav), non sarà semplicemente la nuova sede della mensa “Betania”, ma ospiterà anche un dormitorio femminile, gli uffici dei centri di ascolto della Caritas, la sede della S. Vincenzo cittadina ed il consultorio familiare diocesano “Santa Maria Mater Domini”. Ad animare la struttura con la preghiera ed una testimonianza di fede evangelica vi sarà una famiglia legata alla Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII” (una coppia di sposi veneziani con quattro figli). Il cuore della struttura sarà la nuova cappella, dove è stato collocato un antico e pregevole crocifisso, rinvenuto negli stessi locali delle Muneghette.

Casa “San Giuseppe” sarà anche un luogo di preghiera e di formazione, sia per i volontari che per le attività educative che la Caritas svilupperà con le parrocchie di Venezia e le associazioni laicali, con uno sguardo privilegiato ai giovani. Per questo, nei mesi scorsi la diocesi ha preparato l’inaugurazione con un cammino di dialogo e progettazione con i parroci veneziani e tutti coloro che, a vario titolo, hanno animato la vita della carità nel cuore di Venezia, facendo tesoro delle preziose esperienze della mensa “Betania” e della casa di accoglienza “Betlemme”.