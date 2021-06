Diocesi: Andria, in distribuzione il nuovo numero del periodico “Insieme”

È disponibile in tutte le parrocchie e librerie di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, il numero “estivo” del periodico diocesano “Insieme”. Ne dà notizia la diocesi spiegando che trattandosi del numero che chiude l’anno pastorale 2020/2021, il vescovo offre una riflessione sui tempi particolari che abbiamo vissuto e su quelli che ci aspettano”. Per mons. Luigi Mansi, “questo tempo travagliato non deve andare a finire in fretta nel dimenticatoio ma deve portare tutti noi ad assumere atteggiamenti di grande responsabilità”. Il vescovo si sofferma così a descrivere le diverse lezioni che questo tempo di pandemia ha offerto e dalle quali bisogna ripartire.

I mesi di giugno e luglio segnano l’inizio dell’Oratorio estivo in tutte le parrocchie della diocesi “attraverso il quale – spiega don Vito Zinfollino, direttore del Servizio diocesano di Pastorale giovanile – la Chiesa locale si vuole fare prossima ai ragazzi e alle loro famiglie offrendo un’esperienza di gioia e di vita”. Don Gianni Massaro, vicario generale e direttore dell’Ufficio Catechistico, illustra invece la lettera apostolica “Antiquum ministerium”, con la quale, lo scorso 10 maggio, Papa Francesco ha istituito il ministero del catechista.

Oltre al ricordo del giovane magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e beatificato il 9 maggio scorso, nel periodico vengono affrontati diversi temi di attualità, tra cui lo sviluppo economico nel Mezzogiorno, bullismo e cyberbullismo, il collasso demografico. L’inserto centrale, interamente a colori, presenta l’ultimo capitolo della lettera “Christus vivit” che Papa Francesco ha rivolto in particolare ai giovani.

“La pubblicazione del periodico diocesano ‘Insieme’ – conclude don Massaro – riprenderà a settembre dopo la pausa estiva. Ai lettori l’augurio di una salutare vacanza”.