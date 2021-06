Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani le storie di santi del nostro tempo

Chiamati alla santità nella normalità di ogni giorno. La conduttrice Eva Crosetta presenta davanti alle telecamere di Sulla via di Damasco, domani, domenica 13 giugno, alle 8.45, su Rai Due, l’eredità dei testimoni della fede del nostro tempo: uomini e donne che hanno camminato sulla strada della santità, anche in situazioni dolorose. A commentare gli echi di vita di questi giganti della fede, Emilio Bonicelli, giornalista e scrittore, che nei suoi studi ha approfondito la vita di molti santi. In questa puntata, il ritratto di Sandra Sabattini, “santa della porta accanto”, seguace del carisma di don Benzi, che è intervenuta nella guarigione di don Alessio Alasia e di Stefano Vitali. Sarà beatificata il prossimo 24 ottobre. Un altro carisma, quello di don Giussani, ha guidato invece i gesti di Enzo Piccinini che dimostra che, per essere felici, bisogna mettere il cuore in quello che si fa. Ha vissuto così, questo “insolito” chirurgo che non aveva paura della morte, raccontato da Marco Bardazzi, giornalista e scrittore. “Tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie”, amava ripetere Carlo Acutis, giovane con la passione per i social, divenuto beato. A parlare di lui, nel finale del programma di Vito Sidoti, la mamma, Antonia Salzano. “Il metodo del Signore – dice Bonicelli – è fare brillare il suo Amore in persone come Sandra, Enzo e Carlo, con un riverbero nella vita di ognuno di noi”.