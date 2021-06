Diocesi: Belluno-Feltre, da domani la mostra “E quindi uscimmo a riveder le stelle” con l’esposizione di uno dei più antichi esemplari della Divina Commedia

Per rendere omaggio a Dante Alighieri nell’anno in cui si ricordano i 700 anni dalla sua morte, verrà inaugurata domani a Belluno la mostra “E quindi uscimmo a riveder le stelle” presso il Seminario Gregoriano con l’esposizione del Codice Lolliniano 35, uno dei più antichi esemplari della Divina Commedia. La mostra sarà visitabile dal 13 giugno al 18 luglio, previa prenotazione, nelle giornate di sabato e domenica, dalle 14.30 alle 18, e al lunedì dalle, 9.30 alle 12.

Oltre al prezioso codice della Divina Commedia della metà del Trecento, un manoscritto su pergamena che appartiene alla famiglia dei cosiddetti “Danti del Cento”, verranno esposte per l’occasione alcune opere dell’artista bellunese Graziano Damerini: i dipinti presentano suggestioni dantesche e saranno collocati nella cornice del chiostro gotico.

Conclusa l’esposizione a Belluno, la mostra si sposterà a Feltre dove, da aprile, ha preso il via il programma di eventi “Tra feltro e Feltre. Musica, parole, immagini sui passi di Dante”.