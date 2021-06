Festival biblico: nel fine settimana eventi ad Adria, nel prossimo weekend appuntamenti a Rovigo

Nella diocesi di Adria-Rovigo, la 17ª edizione del Festival Biblico parte con una importante novità. Nel fine settimana del 12 e 13 giugno, infatti, sono in programma alcuni eventi nella città di Adria. Si parte sabato con un momento musicale – un concerto d’organo – e si prosegue domenica con le immagini effimere di dieci madonnari professionisti per le vie della città. Nel pomeriggio spazio all’animazione per i più piccoli offerta dalla Biblioteca comunale dei ragazzi e al dialogo tra il teologo Brunetto Salvarani e la teologa e pastora battista Lidia Maggi, sulla ricerca di percorsi per camminare insieme tra chiese cristiane sorelle. Chiusura con la Messa di Mozart proposta dall’orchestra d’archi del conservatorio di Adria.

Il Festival farà ritorno poi a Rovigo dal 18 al 20 giugno presso la bellissima cornice dei giardini delle due Torri. L’apertura nel pomeriggio di venerdì sarà dedicata ad alcune proposte rivolte ai giovani, in particolare alla presentazione di un murale realizzato in un laboratorio di Street Art, che racconterà il desiderio di fraternità di un gruppo di ragazzi. Gli incontri biblici saranno aperti nel tardo pomeriggio di venerdì 18 giugno dall’incontro “Storie di amicizia nella Bibbia” tra il teologo e scrittore don Luigi Maria Epicoco e Micol Forti, direttrice della Collezione Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani. Nella mattinata del 19 giugno un altro incontro biblico con il confronto tra le bibliste Emanuela Zurli e Francesca Nuzzolese, su come nella Bibbia il rapporto tra fratelli non si riveli come dato di natura, ma come meta da raggiungere, che passa attraverso la riconciliazione con se stessi.

Nel pomeriggio di domenica 20 giugno, Teresa Bartolomei, docente della Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica di Lisbona, si collegherà dal Portogallo per introdurre, dal punto di vista biblico, un incontro che avrà lo stesso titolo di un suo recente libro “Dove abita la luce?”, sul tema e i significati dell’abitare oggi, per lasciare poi spazio al racconto di esperienze di cittadinanza a livello locale e nazionale.

Due le meditazioni in programma: venerdì 18 alle 21 con le “Discepole del Vangelo” e sabato mattina alle 9 con il monaco Giorgio Bonaccorso.

Tanti i dialoghi che saranno proposti, per analizzare il tema della fraternità da diverse prospettive. Tra gli ex ciclisti professionisti Massimo Ghirotto e Silvio Martinello, tra gli scrittori Milena Agus e Vittorio Longhi, tra il missionario padre Pier Luigi Maccalli e il giornalista Nello Scavo, tra l’economista Stefano Zamagni e la giornalista Nicoletta Dentico. Completano il programma alcuni appuntamenti artistici, tra musica, teatro e cinema. Chiusura con il trombettista Roy Paci in concerto con il pianista Roberto De Nittis.