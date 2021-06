Diocesi: Udine, la Scuola cattolica di cultura promuove il ciclo “Fede e scienza, robotica e transumano”. Tre conferenze digitali e radiofoniche

“Fede e scienza, robotica e transumano: il dibattito attuale”. Questo il tema al centro del ciclo di conferenze promosso dalla Scuola cattolica di cultura dell’arcidiocesi di Udine per esplorare il binomio tra fede e scienza. Tre gli appuntamenti digitali e radiofonici in programma, che prenderanno il via oggi, sabato 12 giugno, con l’intervista del professor Claudio Freschi a don Alessandro Cucuzza sul tema “Le sfide teologiche del trans-umanesimo”. Il 19 sarà la professoressa Maria Letizia Burtulo ad intervistare il professor Emanuele Forte su “Fede e infinito nel tempo e nello spazio: la prospettiva geologica”. Chiusura, il 26 giugno, dedicata a “Etica e intelligenza artificiale” con l’intervista della professoressa Flavia Montagnini a don Franco Gismano.

Tutti e tre gli appuntamenti, promossi in collaborazione con il gruppo udinese del Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic), saranno trasmessi alle 18 in streaming sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Udine e dall’emittente diocesana Radio Spazio (con replica trasmessa la domenica seguente alle 19).