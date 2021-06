Scalabriniani: morto a 91 anni padre Maffeo Pretto, esperto di pietà popolare

Punto di riferimento per gli studiosi di pietà popolare, padre Maffeo Pretto è morto all’età di 91 anni nella casa dei religiosi Scalabriniani ad Arco, in provincia di Trento. Nato il 16 dicembre del 1929 a Cologna Veneta (Verona), p. Pretto è stato una presenza significativa a Briatico, centro del Tirreno vibonese, dove aveva costituito il Centro studi emigrazione dedicato a mons. Scalabrini. Docente di Antropologia e teologia popolare ha pubblicato, fra gli altri, “La pietà popolare in Calabria”, “Santi e santità nella pietà popolare in Calabria”, “Teologia della pietà popolare” per la casa editrice Progetto 2000 di Cosenza che pubblicherà a breve anche il suo ultimo volume “La Calabria e la sua cultura popolare tradizionale”. Ad agosto diverse iniziative per ricordare la sua opera.