Scuola: Piano estate, i ministri Bianchi e Franceschini firmano un’intesa per avvicinare gli studenti al patrimonio culturale

Rafforzare la collaborazione tra ministeri dell’Istruzione e della Cultura e facilitare – a partire dall’estate – il rilancio di progettualità tra il mondo della scuola e della cultura, per creare occasioni di recupero della socialità e di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. È l’obiettivo del Protocollo d’intesa “Interventi volti alla promozione dell’educazione alla cultura delle arti, della musica, della creatività, del cinema, del teatro e delle attività progettuali delle istituzioni scolastiche”, sottoscritto oggi dai titolari dei due dicasteri, rispettivamente Patrizio Bianchi e Dario Franceschini. In vista dell’attuazione del “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”, i due ministeri, con le loro strutture periferiche e gli enti collegati, intendono promuovere o potenziare collaborazioni tra musei statali, archivi, biblioteche, soggetti pubblici e privati del settore dello spettacolo, cinema e istituzioni scolastiche per realizzare insieme attività progettuali, che potranno essere replicate anche durante il prossimo anno scolastico.

Una sinergia, si legge in un comunicato, che “accrescerà la vicinanza di studentesse e studenti al patrimonio storico-artistico e di conoscenza del nostro Paese, coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

“La scuola, come comunità educante, ha, per definizione, un rapporto strettissimo con tutte le declinazioni della cultura”, ha dichiarato Bianchi secondo il quale il Piano estate “riporterà ragazze e ragazzi, bambine e bambini, alla socialità e all’apprendimento a tempo pieno e dal vivo”. Per Franceschini, il protocollo “è un importante passo verso il ritorno alla quotidianità”. A partire dall’estate e anche nei mesi successivi “ci sarà un dialogo costante della scuola con i musei, i teatri, la musica e i loghi della cultura”.