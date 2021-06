Missioni: Cum, un corso sulla “comunicazione” in un “orizzonte glocal” per operatori pastorali e membri équipe diocesane. Interviene Vincenzo Corrado

Comunicatori della missione, operatori di pastorale missionaria e membri di équipe dei Centri missionari diocesani (Cmd) o degli istituti missionari sono attesi a Verona il 18-19 giugno prossimi per il corso “Comunicazione missionaria: orizzonte glocal”. L’appuntamento – che sarà unicamente in presenza – si inserisce in un percorso formativo dedicato alla comunicazione ed è organizzato dalla sezione Cum della Fondazione Missio. “Il corso intende proporre soluzioni pratiche e operative per rendere appetibile la comunicazione delle diverse realtà, in un orizzonte più vasto come, ad esempio, quello dei media cattolici diocesani e della Conferenza episcopale italiana”, spiegano i promotori. “Anche in questo modo si valorizza e si racconta il mondo missionario italiano; anche in questo modo si fa comunicazione, animazione e formazione missionaria”. I relatori del corso sono Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Cei, e Gianni Borsa, giornalista del Sir e direttore della comunicazione della Fondazione Missio. Sul sito web di Fondazione Missio sono disponibili informazioni aggiuntive e programma dettagliato.