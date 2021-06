Diocesi: Venezia, domani “peregrinatio” della reliquia di Sant’Antonio a Padova. Il 20 giugno rientro con corteo acqueo lungo Brenta e Canal Grande

Per la giornata di domani, domenica 13 giugno, nell’ambito delle tradizionali celebrazioni per sant’Antonio, il Patriarcato e il Comune di Venezia, su invito del rettore della basilica del Santo di Padova, hanno collaborato all’organizzazione della “peregrinatio” di Sant’Antonio durante la quale, la sua più insigne reliquia custodita al di fuori di Padova e conservata oggi presso la basilica della Salute, farà tappa in alcuni luoghi significativi della terraferma veneziana per giungere alla Basilica del Santo a Padova. Lì resterà fino al 20 giugno per poi rientrare a Venezia ed essere accolta con un corteo acqueo lungo il Canal Grande. Il supporto logistico e tecnico sarà curato dall’Arma dei Carabinieri.

Domani la partenza della reliquia dalla basilica della Salute alle 8 per arrivare alla basilica del Santo a Padova alle 12, dove sarà accolta solennemente e alle 12.30 si svolgerà la messa presieduta dal patriarca Francesco Moraglia alla quale parteciperà in rappresentanza del sindaco di Venezia e della città, l’assessore Paola Mar. Sarà lo stesso patriarca, insieme al rettore della basilica del Santo padre Oliviero Svanera, e al rettore della basilica della Salute don Fabrizio Favaro, ad accompagnare la reliquia per tutto il percorso. Lungo il tragitto la reliquia sosterà all’Ospedale dell’Angelo di Mestre, alla parrocchia di S. Antonio a Marghera e presso l’Ospedale di Dolo.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva in tutte le sue fasi a partire dalle 7.30 dall’emittente Rete Veneta (canale 18). Il reliquiario “veneziano” sosterà a Padova per tutto l’ottavario delle celebrazioni del Santo e domenica 20 giugno alle ore 12 lascerà Padova e, attraverso i mezzi acquei dei Carabinieri dal Portello (Padova), compirà un pellegrinaggio lungo il fiume Brenta, percorrendo le chiuse fluviali, sino alla laguna. Alle 17.30 la reliquia sarà accolta a Venezia dal patriarca Moraglia e dal vicesindaco Andrea Tomaello in Campo San Samuele da dove, trasbordata su imbarcazioni a remi, compirà l’ultimo tratto della “peregrinatio” lungo il Canal Grande sino a campo della Salute. Nell’omonima basilica, alle 18.30 il patriarca presiederà una messa di ringraziamento. Anche il corteo acqueo e la celebrazione saranno trasmessi in diretta televisiva dall’emittente Rete Veneta.