Diocesi: Ischia, sabato 19 giugno l’ingresso del nuovo vescovo Gennaro Pascarella

La Chiesa di Ischia si appresta a vivere l’ingresso del suo nuovo vescovo, mons. Gennaro Pascarella, nella giornata di sabato 19 giugno. Mons. Pietro Lagnese, amministratore apostolico di Ischia, ha reso noto il programma dell’ingresso di mons. Pascarella: alle ore 17.45 l’accoglienza del vescovo Gennaro al Pontile Aragonese in Ischia Ponte; alle ore 17.50 il saluto delle autorità civili e militari; alle ore 18.30 il rito della presa di possesso canonica della diocesi nella chiesa cattedrale di Ischia; alle ore 19 la messa al piazzale delle Alghe.

“Sarà un momento di grazia e di gioia per la Chiesa di Ischia e per l’intera comunità isolana”, si legge in una nota della diocesi.