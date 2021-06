“A Sua Immagine”: nella puntata di oggi il rapporto di Papa Francesco con i giovani. Domani focus su sant’Antonio

Ritorna oggi, alle 17.15, “A Sua immagine-Insieme a Papa Francesco” con una puntata dedicata al rapporto del pontefice con le nuove generazioni. Attraverso gesti emblematici e alcune parole ricorrenti nei discorsi di Francesco, come sogno, speranza, scelta, coinvolgimento, sarà presentata la rivoluzione di un pontificato che mette realmente i giovani al centro e li rende protagonisti. In studio con la conduttrice Lorena Bianchetti, il teologo don Armando Matteo e Livio La Mattina, un giovane partecipante a The Economy of Francesco. In collegamento da Parigi Letizia Lusuardi, che ha incontrato Papa in occasione del Sinodo dei giovani.

L’inviato Paolo Balduzzi intervista tre ragazzi che hanno incontrato il Papa. A seguire, “Le ragioni della speranza” con mons. Dario Edoardo Viganò, che in questa puntata incontra Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana di calcio in questo momento è impegnata nel campionato europeo. Tema del Vangelo è la pazienza. Mancini racconterà quali sono i valori che “mette in campo” per formare e preparare i suoi ragazzi ma aprirà il suo cuore ricordando la sua infanzia e come la fede lo ha aiutato e continua ad aiutarlo nei momenti più difficili della sua vita.

La puntata di domani, domenica 13 giugno, dalle 10.30, sarà dedicata a sant’Antonio di Padova, nel giorno in cui la Chiesa ne celebra la memoria, raccontando la storia della sua vita e la devozione diffusa in tutto il mondo. In studio con Lorena Bianchetti padre Giuseppe Buffon, docente della Pontificia Università Antonianum di Roma, e Antonello Belluco, regista e sceneggiatore, autore di un film sulla figura di sant’Antonio dal titolo “Antonio, guerriero di Dio”. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine”, la linea passerà alla messa, dalla chiesa San Carlo Borromeo in San Marzano di San Giuseppe (Ta). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.