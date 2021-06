Diocesi: Cassano all’Jonio, al via la Scuola di formazione alla cittadinanza responsabile “Aretè”

Parte oggi, sabato 12 giugno, la Scuola di formazione alla cittadinanza responsabile “Aretè” promossa dalla diocesi di Cassano all’Jonio. A partire dalle 9, presso la chiesa di San Girolamo a Castrovillari, è in programma il primo incontro su “La politica tra identità, storia e prospettive” con l’intervento di Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia politica presso la Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana in Roma.

“In un contesto come il nostro, segnato dalla disaffezione ai temi della politica e dallo scarso senso di appartenenza alla comunità, l’iniziativa diviene – per il vescovo diocesano, mons. Francesco Savino – un compito indispensabile e carico di significato e responsabilità. Educare alla politica risponde ad un bisogno sociale. La finalità del progetto è quella di suscitare e sensibilizzare un fare attivo e partecipativo alla vita politica del Paese”. “Il concetto di cittadinanza – secondo mons. Savino – si riferisce a una condizione politica e sociale non solo di appartenenza, ma anche di partecipazione. Il nostro tempo lo richiede con urgenza: l’alternativa rischia di essere il tracollo dell’intera umanità e l’irrealizzabilità per la persona di penetrare la verità del suo stesso statuto epistemologico”. “A livello esistenziale i cristiani sono interpellati a testimoniare con la vita i valori del vangelo, molti dei quali sono patrimonio comune del nostro popolo e sono recepiti nella nostra Costituzione. È il momento, dunque, che i cattolici tornino a sentirsi impegnati in un’opera di rinnovamento e far risentire nuovamente la loro voce”, conclude la nota.