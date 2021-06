Pace: Ambasciata Italia presso Santa Sede, il 14 giugno presentazione di “Leaders for peace”, campagna dei giovani di Rondine

Verrà presentata lunedì 14 giugno a Roma, nella sede dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede a Palazzo Borromeo, la campagna globale dei giovani di Rondine – Cittadella della pace, “Leaders for peace”, alla presenza dell’ambasciatore Pietro Sebastiani e del fondatore di Rondine, Franco Vaccari. Lo riferisce in un comunicato la stessa ambasciata, che promuove l’iniziativa insieme a Rondine.

I giovani di Rondine, si legge nel comunicato, “oggi tornano a chiedere agli Stati di sottoscrivere l’Appello di pace della campagna ‘Leaders for peace’: per un impegno concreto nella formazione di giovani leader di pace, in grado di intervenire nei principali contesti di conflitto nel mondo” ma anche per l’inserimento dell’educazione ai diritti umani nei sistemi d’istruzione nazionali, “integrati con le sperimentazioni del Metodo Rondine sulla trasformazione creativa dei conflitti”. Insieme a loro anche i partecipanti al progetto Mediterraneo Frontiera di pace, sostenuto dalla Cei e realizzato in collaborazione con Caritas italiana e Rondine, “che li chiama a ideare progetti di impatto sociale nelle proprie diocesi, collaborando per sviluppare azioni di networking in tutto il Mediterraneo”.

Interverranno tra gli altri mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei; mons. Mirosław S. Wachowski, sotto-segretario della sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato vaticana; George Poulides, ambasciatore di Cipro presso la Santa Sede, Federico Zamora Cordero, ambasciatore di Costa Rica presso la Santa Sede, Nnaemeka Phil Eke-Okocha e Sara Dukic, Rondini d’Oro (‘alumni’ di Rondine), Amira Kalem e Amina Šurković, giovani del progetto Opera Segno – Mediterraneo Frontiera di pace, e Stefania Mancini, vicepresidente di Fondation Assistance Internationale (Fai).