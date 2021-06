Immigrazione: Comunità Sant’Egidio, lunedì conferenza stampa con dati e proposte urgenti al premier Draghi in vista del prossimo Consiglio europeo

Lunedì 14 giugno la Comunità di Sant’Egidio, da anni a contatto con il mondo dell’immigrazione, lancerà in conferenza stampa alcune proposte che intende sottoporre con urgenza all’attenzione del presidente del Consiglio Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo del 24 e 25 giugno in cui, proprio grazie ad una sua sollecitazione, sarà affrontato il tema degli arrivi e della presenza dei migranti nel nostro continente.

Alla luce di alcuni dati, che saranno illustrati nel corso della conferenza, si dimostrerà come la presenza degli immigrati in Italia non è da considerare un problema ma, se gestita in modo opportuno, una delle risorse che possono aiutare in modo decisivo il nostro paese a ripartire dopo il duro colpo della pandemia e che risulta determinante per una più incisiva programmazione sociale, demografica ed economica dei prossimi anni.

Alla conferenza stampa “Immigrazione: una risorsa in più per ripartire – Dati e proposte”, interverrà il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo. Appuntamento il 14 giugno, ore 11, presso la sala delle conferenze della Comunità di Sant’Egidio, a Roma. Diretta streaming su www.santegidio.org.