Università: Crui, i rettori di sei atenei entrano nella giunta

L’assemblea della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) ha eletto come nuovi membri della giunta i rettori: Paolo Andrei (Università di Parma), Giovanni Betta (Università di Cassino e del Lazio Meridionale), Raffaele Calabrò (Università Campus Bio-Medico di Roma), Francesco Cupertino (Politecnico di Bari), Giovanni Francesco Nicoletti (Università della Campani Luigi Vanvitelli) e Claudio Pettinari (Università di Camerino).

Completano la giunta i 5 membri ancora in carica: Francesco Adornato (Università di Macerata), Salvatore Cuzzocrea (Università di Messina), Ferruccio Resta (Politecnico di Milano), Rosario Rizzuto (Università di Padova), Maurizio Tira (Università di Brescia). “Unita nell’uscire dall’emergenza, pronta ad affrontare i cambiamenti della post pandemia, capace di mettere a frutto le proprie competenze perché le risorse messe in atto dal Recovery Plan diventino un reale strumento di rilancio per l’intero sistema universitario. Questo è lo spirito della neoeletta giunta Crui – commenta il presidente dei rettori, Ferruccio Resta, a margine della seduta – che si prepara sin da ora a collaborare con il prossimo governo con senso di responsabilità e con rapidità di esecuzione. In questo delicato frangente, l’università è pronta a dare il proprio contributo in modo costruttivo ed efficace per la ripresa del Paese”. L’elezione della nuova giunta della Crui si è tenuta online, grazie all’utilizzo della piattaforma open source Eligere, interamente sviluppata dal sistema universitario.