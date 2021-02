Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi apre il ciclo “La ri-generazione post-Covid dei territori”. Domenica l’ordinazione di cinque diaconi permanenti

Sarà l’intervento del cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi ad aprire domani il ciclo “La ri-generazione post-Covid dei territori”, proposta dalla Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico di Bologna e dedicata al tema “La resilienza cristiana di fronte alle pandemie”. Il card. Zuppi proporrà la sua riflessione in videocollegamento, a partire dalle 10.

Nel pomeriggio, poi, l’arcivescovo presiederà alle 15 la messa nel santuario della Beata Vergine di San Luca in occasione della 43ª Giornata nazionale per la vita.

Infine, domenica 7, alle 17.30, nella cattedrale di San Pietro, il card. Zuppi ordinerà cinque nuovi diaconi permanenti durante la celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.