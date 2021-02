Coronavirus Covid-19: Honduras, positivo il card. Rodríguez Maradiaga (Tegucigalpa)

Il card. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras), coordinatore del Consiglio dei cardinali istituito da Papa Francesco, è risultato positivo al Covid-19. Secondo il portavoce dell’arcidiocesi, padre Juan Ángel López, l’arcivescovo di Tegucigalpa è affetto dal virus ma la sua salute è stabile, ma è stato messo a riposo dai medici, che ben conoscono i suoi abituali ritmi di lavoro. “Il cardinale soffre di diabete e ha 78 anni, ma in generale è sano e attivo, non sta seduto tutto il giorno a una scrivania”, ha detto padre Ángel, aggiungendo che è nelle mani della Vergine di Suyapa e che “non si può scherzare con questa malattia, il cardinale si è preso molta cura di sé, ma si è comunque contagiato. L’appello alla popolazione è di aver molta prudenza”.

In una nota il presidente del Consiglio episcopale latinoamericano, mons. Miguel Cabrejos, invita a pregare per il card. Rodríguez Maradiaga, che “accompagniamo con il nostro apprezzamento, affetto e vicinanza”. Mons. Cabrejos sottolinea i numerosi servizi resi al Celam dal porporato, che in passato è stato tra l’altro segretario generale e presidente dell’organismo e attualmente è il presidente del Consiglio direttivo che sta preparando la prima Assemblea ecclesiale dell’America Latina e del Caribe, prevista dal 21 al 28 novembre di quest’anno.

Continua ad essere, poi, elevato il numero di ecclesiastici colpiti dalla pandemia in America Latina. In Messico da un paio di giorni è ricoverato in condizioni serie il card. Juan Sandoval Íñiguez, arcivescovo emerito di Guadalajara, 88 anni. In dicembre aveva rilasciato dichiarazioni che invitavano a minimizzare l’impatto della pandemia e che avevano suscitato diverse perplessità e polemiche anche in ambito ecclesiale.

In Brasile ha suscitato vasta impressione la morte, avvenuta a Uberlândia per Covid-19, del cinquantanovenne padre Nelito Nonato Dornelas, della diocesi di Governador Valadares (Mato Grosso). Il sacerdote era molto noto in tutto il Paese per il suo impegno sociale a favore dei più svantaggiati, in molteplici ambiti.