Spreco alimentare: Zampa (sottosegr. Salute), “prevenire e ridurre sprechi significa avere cura del pianeta. Sensibilizzare i giovani”

“La Giornata contro lo spreco alimentare che si celebra oggi richiama tutti noi ad una maggiore consapevolezza sulla necessità di tutelare l’ambiente per garantire la sopravvivenza di ogni essere umano. Prevenire e ridurre gli sprechi significa avere cura concretamente del pianeta, così come prestare attenzione alla stagionalità dei cibi, ai metodi di coltivazione e allevamento, ai prodotti locali, ai metodi di cottura più salutari e idonei alla prevenzione dello spreco. Sono strategie di presidio per la nostra salute, innanzitutto, e al tempo stesso per la salute dell’ambiente”. È quanto dichiara in una nota la sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra Zampa.

“Papa Francesco – prosegue – ha più volte ricordato che ‘Dobbiamo mettere fine alla cultura dello scarto. Lo spreco alimentare contribuisce alla fame e ai cambiamenti climatici. Lottare contro la piaga terribile della fame vuol dire anche combattere lo spreco. Scartare cibo significa scartare persone’”. La Giornata odierna “costituisce un monito e insieme un impegno programmatico della nostra capacità di affrontare una sfida epocale dalla cui vittoria o disfatta dipenderà la stessa nostra sopravvivenza. Bisogna promuovere e portare avanti campagne per sensibilizzare le persone sullo spreco alimentare, coinvolgendo in particolare le giovani generazioni. Ne va della salute e del futuro del nostro pianeta. Ne va – conclude Zampa – della nostra vita”.