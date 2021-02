Giornata per la vita: Brescia, domani mons. Tremolada visita il reparto di Maternità della Poliambulanza.- Domenica messa al santuario delle Grazie

La Chiesa di Brescia vivrà la 43ª Giornata nazionale per la vita proponendo tre appuntamenti promossi dagli Uffici diocesani per la famiglia e per la Salute, con la collaborazione della rete dei Centri e dei Movimenti per la Vita di Brescia e provincia.

Domani, sabato 6 febbraio, alle 11 il vescovo Pierantonio Tremolada visiterà il reparto di Maternità della Poliambulanza di Brescia. Per la serata, a partire dalle 21, viene proposta la partecipazione a “Live for life. Per celebrare la vita che rinasce”, un evento web del Movimento per la vita italiano, a cui si potrà prendere parte attraverso il sito www.ilfuturochemerita.it.

Infine, domenica 7 febbraio alle 16, mons. Tremolada presiederà la messa presso il santuario delle Grazie. Dalla diocesi fanno sapere che “si potrà partecipare alla messa in presenza nel rispetto dei protocolli vigenti, mentre chiunque potrà seguire la celebrazione eucaristica in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube de ‘La Voce del Popolo’”.