Diocesi: Trento, nessun incendio al santuario di san Romedio. Frati, “regolarmente aperto”

Nessun ferito e nessun danno al santuario di San Romedio a Predaia (Trento) per il piccolo principio d’incendio, avvenuto alle 6 di questa mattina nei locali abitativi interni. A confermarlo è il rettore, padre Giorgio Silvestri che smorza l’allarme suscitato al diffondersi della notizia. Dalle prime informazioni si è trattato di una candela, finita sul pavimento ligneo, che avrebbe provocato un intenso fumo. Al momento del fatto all’interno del santuario era presente un solo religioso, il quale ha allertato i vigili del fuoco della zona, intervenuti per evitare ogni possibile conseguenza. “La situazione – tranquillizza padre Silvestri, dopo il sopralluogo con tecnici dell’Ufficio provinciale per i beni storico-artistici – è assolutamente sotto controllo e il santuario è regolarmente aperto”.