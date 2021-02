Eparchia di Lungro: al via il ciclo di conferenze “Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione”

Lunedì prossimo, 8 febbraio, avrà inizio il ciclo di conferenze “Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione”, organizzato dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo dell’eparchia di Lungro in collaborazione con il Centro studi per l’ecumenismo in Italia. I cinque incontri del corso, “pensati per una sempre maggiore formazione ecumenica nel popolo di Dio” si terranno tra febbraio e giugno e saranno introdotti dal vescovo Donato Oliverio. “Dall’inizio del suo governo episcopale – si legge in un comunicato della diocesi – ha sempre operato per una promozione del dialogo ecumenico a tutti i livelli della Chiesa, in virtù della responsabilità ecumenica che ciascun vescovo ha in quanto ‘uomo di dialogo che promuove l’impegno ecumenico’: questa la definizione utilizzata dal recente Vademecum approvato da Papa Francesco e promulgato dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, a 60 anni esatti dalla sua fondazione”. L’incontro si svolgerà su piattaforma multimediale e a dare il via al corso sarà lunedì 8 febbraio alle 18, Stefano Parenti, ordinario di Liturgie orientali presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, con la conferenza “Da Orientalium Ecclesiarum a Unitatis Redintegratio: andata e ritorno”. Per richiedere le chiavi di accesso alle conferenze scrivere a: ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it.