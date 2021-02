Diocesi: Terni, al via le celebrazioni con giovani e famiglie. Messa in cattedrale con il vescovo

San Valentino, i giovani, la famiglia, l’amore saranno i protagonisti del fine settimana in cui entreranno nel vivo, a Terni, le celebrazioni liturgiche in onore di san Valentino, vescovo e martire, patrono di Terni e dell’amore e copatrono della diocesi Terni-Narni-Amelia.

La festa, quest’anno, sarà prevalentemente on line sui canali social e web della diocesi. La città, l’amore e il lavoro sono i temi che saranno al centro delle manifestazioni valentiniane (6 febbraio -14 maggio) e sarà ricordato il 40° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II alle Acciaierie di Terni, avvenuta il 19 marzo 1981, un evento storico della prima visita di un Papa in una fabbrica.

Il primo appuntamento è per sabato 6 febbraio con il convegno e le celebrazioni dei giovani e delle famiglie, in preparazione alla giornata per la Vita.

Nella mattinata sarà trasferita, in forma privata, l’urna con le reliquie di san Valentino dalla basilica dedicatagli alla cattedrale, dove alle 17.30 si terrà la celebrazione presieduta da mons. Salvatore Ferdinandi, vicario generale della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Alle 19, si terrà l’incontro di preghiera dei giovani e le famiglie con il vescovo, “Libertà e vita” in preparazione alla Giornata per la vita. Le celebrazioni si svolgeranno con un numero limitato di presenti e nel rispetto del distanziamento e delle disposizioni anti Covid-19. Sempre, sabato 6 febbraio, alle 16, in programma in diretta streaming: “La vita umana da tutelare sempre. Dati a confronto” con l’introduzione di mons. Salvatore Ferdinandi, le relazioni di Alberto Virgolino, ginecologo, segretario del Mpv-Cav di Terni su “I dati sull’aborto volontario nel mondo e in Italia”, di Angelo Francesco Filardo, ginecologo, vicepresidente dell’Associazione italiana dei ginecologi e ostetrici cattolici sul tema: “L’abortività nascosta nella contraccezione d’emergenza e ordinaria e nella fecondazione extracorporea” e di Maria Cagnoli, presidente del Mpv-Cav di Terni su: “La risposta vincente a favore della vita: l’accoglienza sempre”.

Infine, domenica 7 febbraio, alle 10, nella cattedrale di Terni, sarà celebrata la festa diocesana di San Valentino, con il solenne pontificale presieduto dal vescovo mons. Giuseppe Piemontese. Durante il pontificale il sindaco Leonardo Latini accenderà la lampada votiva e pronunzierà l’atto di affidamento della città al santo patrono. Terminato il pontificale, il presule e il sindaco accompagneranno il rientro dell’urna del santo nella basilica di San Valentino, che transiterà lungo le vie della città. Sul sagrato della chiesa ci sarà la benedizione conclusiva del vescovo.