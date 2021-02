Giornata vita consacrata: Biella, domani messa in cattedrale con il vescovo Farinella

Nella diocesi di Biella, la Giornata della vita consacrata verrà celebrata sabato 6 febbraio nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 10.30 il vescovo Roberto Farinella presiederà la celebrazione eucaristica che sarà preceduta, dalle 10, da una breve conferenza.

“La vita religiosa – viene sottolineato nella lettera di invito inviata a religiosi, suore e membri degli istituti secolari – è posta nel cuore della Chiesa ed esprime l’intima natura della vita cristiana. Come la famiglia è la cellula essenziale per il bene e l’armonia della società, così la comunità religiosa, di ogni Ordine e carisma, è luce riflessa dell’amore di Dio in un determinato territorio (diocesi). Quest’anno, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di san Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, è doveroso affidare a lui la nostra preghiera”.

Nel corso della celebrazione, trasmessa in diretta streaming sul sito web della diocesi, verranno ricordati i fratelli e le sorelle che sono giunti alle significative tappe degli anniversari e dei giubilei della loro professione e si farà memoria di tutti i defunti e in particolare quelli deceduti a causa della pandemia.