Papa Francesco: nomina mons. Juan Antonio Cruz Serrano osservatore permanente della Santa Sede presso l’Osa

Il Papa ha nominato Osservatore permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione degli Stati americani (Osa) mons. Juan Antonio Cruz Serrano, consigliere di nunziatura. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Cruz Serrano è nato il 29 settembre 1976 a María, provincia di Almería (Spagna). È stato ordinato sacerdote il 15 settembre 2001, incardinandosi nella diocesi di Almería.

Si è laureato in Diritto canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2004, prestando la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Zimbabwe, Irlanda, Cile e presso la Sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Conosce l’inglese, l’italiano, il francese e il tedesco.