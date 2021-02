Giornata vita consacrata: Cesena-Sarsina, il 7 febbraio in cattedrale messa con il vescovo Regattieri

La Chiesa diocesana di Cesena-Sarsina celebrerà la Giornata della vita consacrata domenica 7 febbraio, quando alle 18 il vescovo Douglas Regattieri presiederà in cattedrale una messa. Sarà l’occasione per per ricordare religiose e religiosi che celebrano particolari anniversari: 25°, 50° e 60° di professione.

“Nonostante la situazione di incertezza legata alla pandemia, anche quest’anno viene proposto questo momento”, spiegano dalla diocesi. che avrà luogo domenica 7 febbraio in Cattedrale a Cesena.

Alle 17.30 verranno celebrati i vespri, seguirà alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo.