Ucraina: un museo sull’Holodomor a Kiev. Shevchuk, “conservare la memoria in modo che in futuro si non ripetano gli errori del passato”

Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, ha invitato i fedeli a sostenere la costruzione del Memoriale dell’Holodomor a Kiev, un museo che vuole ricordare uno dei più grandi genocidi ignorati dalla storia, ovvero lo sterminio per fame degli ucraini ad opera del regime sovietico di Stalin. Parlando a margine della presentazione del report sull’attività annuale svolta nelle strutture eparchiali della Chiesa greco-cattolica ucraina, l’arcivescovo maggiore ha detto: “Custodite la memoria delle vittime dell’Holodomor nelle vostre comunità. Possano tutte le parrocchie, i sacerdoti e i fedeli della nostra Chiesa con le loro donazioni sostenere la costruzione del Memoriale dell’Holodomor a Kiev. Questo contributo sarà un chiaro segno di amore verso il nostro popolo e la nostra terra natale”. In una nota del segretariato dell’arcidiocesi maggiore, si ricorda che l’Holodomor è stato il grande sterminio degli ucraini avvenuto attraverso una carestia provocata da Stalin, che tra il 1932 e il 1933 bloccò gli approvvigionamenti al Paese, allora definito il granaio di Europa, con lo scopo di sottomettere la popolazione ucraina rurale, causando la morte di almeno 7 milioni di persone in Ucraina. Shevchuk ha quindi chiesto soprattutto al clero di “conservare la memoria del nostro passato, in modo che nel nostro futuro non si ripetano gli errori dell’umanità e non vengano versate le lacrime di persone affamate, impotenti e assetate”. Il contributo al Museo dell’Holodomor può essere inviato attraverso la piattaforma “il Chicco della Verità”, che si trova su questo link: ТВОРИМО МУЗЕЙ ГОЛОДОМОРУ (creiamo il museo dell’Holodomor).