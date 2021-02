Parlamento europeo: indice puntato verso la Polonia, audizione su diritti delle donne, aborto, stato di diritto

Il caso Polonia, tra “diritti delle donne” e “fragilità dello stato di diritto”, sarà oggetto di un’audizione con la commissaria per l’uguaglianza Helena Dalli e rappresentanti della società civile. A volere l’incontro le commissioni del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e quella per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere. Il tema verrà affrontato dal punto di vista dell’“impatto di misure e attacchi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Polonia” (in un comunicato del Parlamento europeo si parla di “diritto all’aborto”), come il diritto di accesso all’assistenza sanitaria, il diritto alla privacy e il diritto all’istruzione. Si parlerà anche di discriminazione e deterioramento della situazione dello stato di diritto. Tra i nomi delle persone che interverranno c’è Wojciech Hermelinski, avvocato, già giudice del tribunale costituzionale, presidente della commissione elettorale nazionale dal 2014 al 2019, Marta Lempart, leader del movimento Polish Women on Strike, e Dorota Bojemska, presidente del consiglio della famiglia presso il ministero della famiglia e delle politiche sociali in Polonia. L’evento, mercoledì 24 febbraio, dalle 13.45 alle 15.15, si svolgerà presso il Parlamento europeo a Bruxelles ma lo si potrà seguire in diretta streaming.